Dall'inviato Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) / B.D.S.

13/03/2017 15:37

JUVENTUS PORTO RIFINITURA / Rifinitura per la Juventus alla vigilia della sfida Champions contro il Porto: nell'allenamento di oggi Massimiliano Allegri scioglierà gli ultimi dubbi in vista della partita di domani sera allo 'Stadium'. Da valutare le condizioni di Chiellini, assente contro il Milan; ballottaggio Lichtsteiner-Dani Alves sulla destra mentre Marchisio scalpita per una maglia da titolare.