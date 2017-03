Calciomercato Fiorentina, Bernardeschi dribbla il futuro

13/03/2017 14:53

CALCIOMERCATO FIORENTINA BERNARDESCHI / Intervenuto all'inaugurazione della Viareggio Cup Federico Bernardeschi si è soffermato anche sul suo futuro che scuote il calciomercato Fiorentina. Il nome del giovane talento viola, infatti, è al centro di numerose voci di calciomercato che lui dribbla concentrandosi sul finale di stagione: "Penso al presente, al Crotone e a vincere là perché sarebbe importante". Si è parlato di possibile rinnovo con fascia di capitano e il numero 10 della Fiorentina spiega: "Sono cose che fa piacere leggere. La fascia di capitano è molto rappresentativa, per me sarebbe un orgoglio".

Orgoglio è anche essere difesi dai tifosi quando esci dal campo come è accaduto ieri: "Fa piacere che i tifosi mi siano sempre molto vicino. Per qualsiasi calciatore è qualcosa di straordinario. La loro contestazione è normale: il tifoso ci mette passione e cuore, quando le cose non vanno bene è giusto che lo facciano presente".

Fiorentina, Bernardeschi estate tra calciomercato e Nazionale

L'estate di Bernardeschi si preannuncia bollente non soltanto per le possibili trattative di calciomercato ma anche per l'impegno agli Europei under 21 con la Nazionale di Di Biagio: "Voglio rappresentare l'Italia al 100%. Voglio prendere parte a questo europeo perché abbiamo le qualità per vincere e farlo sarebbe stupendo".

Successivamente parlando a 'Premium Sport', Bernardeschi è tornato sulle tante sostituzioni subite in stagione: "Gli allenatori fanno le loro valutazioni e Sousa in quel momento ha ritenuto che la mia sostituzione fosse la scelta migliore per la Fiorentina. Ha fatto le sue scelte, non voglio fare polemica".

B.D.S.