Juventus-Milan, Tacchinardi: "Il rigore c'è, quelli per il Napoli no ma chi ne parla?"

13/03/2017 14:45

JUVENTUS MILAN TACCHINARDI NAPOLI / Non si placano le polemiche per Juventus-Milan. Il rigore concesso ai bianconeri continua a far discutere. A dire la propria sul penalty è stato l'ex centrocampista Tacchinardi ai microfoni di 'Radio Onda Libera': "Il regolamento dice che contro il Milan il rigore c'è, e comunque la vittoria della Juve è strameritata. E' stato di sicuro un episodio particolare. Complimenti a Montella per lo stile nel dopo-partita - riporta 'corrieredellosport.it' - Quando si tratta della Juve si guardano soltanto alcuni episodi e non altri dove possono recriminare i bianconeri. Abbiamo visto i due rigori del Napoli che non c'erano e l'unico che ha commentato è stato Nicola. Le tensioni sulla Juve sono assurde, succedeva anche ai miei tempi. Quando le squadre forti vincono si polemizza sempre, ricordo che con l'Inter di Mourinho accadeva la stessa cosa".

M.S.