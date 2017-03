Argentina, Pratto si rompe il naso: occasione per Icardi?

13/03/2017 14:29

ARGENTINA PRATTO ICARDI / Potrebbe finalmente scoccare l'ora di Mauro Icardi in Nazionale: il tecnico dell'Argentina, infatti, potrebbe fare i conti con l'assenza di Pratto, ieri costretto a subire un intervento chirurgico per la frattura del setto nasale. Come riferisce 'olè.com.ar', nonostante l'ottimismo che trapela dall'entourage del calciatore, l'attaccante del San Paolo potrebbe non essere in condizione di rispondere alla chiamata dell'albiceleste per le sfide contro Cile e Bolivia (23 e 28 marzo). In questo caso Brauza sarebbe costretto a chiamare un altro attaccante ed ha sempre affermato che in caso di assenza di uno tra Higuain e Pratto ci sarebbe stato spazio per uno tra Icardi e Alario. Che sia la volta buona per il capitano dell'Inter?

B.D.S.