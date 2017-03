13/03/2017 13:59

PESCARA GALEONE / “Non apprezzo molto questa scelta, non so come mai sia tornato. Quando conquistò la serie A e i 'big' sono andati via senza essere rimpiazzati, ha lasciato il Pescara in mezzo alla strada. Inoltre, il club in estate ha ripetuto lo stesso errore: non è stato preso un sostituto di Lapadula”. Così Galeone, a 'Il Messaggero', ha parlato dello Zeman-bis.