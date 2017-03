Calciomercato Juventus, sorpresa Coman: MAXI offerta da Chelsea e City!

13/03/2017 13:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS COMAN / Doppio colpo di scena di calciomercato Juventus nel futuro di Kingsley Coman, centrocampista francese di proprietà della Juventus trasferitosi al Bayern Monaco nel calciomercato estivo 2015 in prestito biennale con opzione d'acquisto per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

Il numero uno del club bavarese, Karl-Heinz Rummenigge, solo pochi giorni fa, ha confemato l'intenzione della società tedesca di trattenere in rosa il giocatore transalpino: "L'opzione è valida fino al 30 aprile. Al rientro dell'Europeo ha avuto qualche difficoltà, ma ultimamente è tornato sui suoi livelli. Con molta probabilità lo riscattiamo. Tra i due club c'è una bella amicizia. Vidal è uno degli acquisti di cui vado più orgoglioso. Benatia non si discute, purtroppo è stato penalizzato da qualche problema fisico. In ogni caso penso che resterà a Torino. Con la Juve abbiamo un accordo abbastanza chiaro".

Calciomercato Juventus, 60 milioni da Chelsea e City per Coman

Nell'eventualità in cui il Bayern Monaco dovesse cambiare idea sul futuro di Kingsley Coman e non dovesse quindi confermarlo in rosa a fine stagione, sono già due i club internazionali alla finestra pronti ad approfittare della situazione: secondo quanto riferisce in Francia 'Telefoot', sia il Chelsea di Antonio Conte che il Manchester City di Pep Guardiola hanno preventivato una maxi offerta per una cifra compresa tra i 50 ed i 60 milioni di euro da destinare alle casse della Juventus. Sarà, quindi, in Inghilterra il futuro di Kingsley Coman?

La Juventus lavora già al centrocampo del futuro, non preventivando un ritorno in rosa di Kingsley Coman. Il rinforzo numero uno prescelto dagli uomini mercato bianconeri è un altro calciatore francese: si tratta di Corentin Tolisso del Lione, già corteggiato a lungo dalla Juventus a gennaio e in gol in Europa League contro la Roma la scorsa settimana.

S.D.