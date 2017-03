Calciomercato Fiorentina, il punto per il post Sousa

13/03/2017 12:55

PANCHINA FIORENTINA / Non si interrompono a Firenze i sondaggi per il post Sousa. Con Giampaolo più distante e a colloquio per un rinnovo con la Sampdoria, i Della Valle valutano i profili di Di Francesco, Maran e Semplice, tecnico della Spal. In caso di addio di Maran, Prandelli resta così una soluzione attuale per il Chievo, mentre lo stesso manager portoghese può rientrare in lizza per sostituire Lucescu allo Zenit. Attenzione però alla Juve: il lusitano è uno dei preferiti di Agnelli. Sul futuro di Allegri si è invece espresso Galeone: "Per me il suo ciclo alla Juve è finito, lo vedrei bene all'Arsenal".

I.T.