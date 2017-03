Calciomercato Fiorentina, presidente Spal: "Semplici? Ecco come trattenerlo"

13/03/2017 13:06

CALCIOMERCATO FIORENTINA SEMPLICI / Accreditato tra i candidati a raccogliere l'eredità di Paulo Sousa sulla panchina della Fiorentina, Leonardo Semplici è protagonista di un'ottima stagione alla guida dello Spal. Il presidente Mattioli ha parlato così del suo futuro ai microfoni di 'Radio Rai': "Io sono convinto che se arriverà la Serie A, Semplici rimarrà volentieri con noi insieme al suo staff. In caso di permanenza in Serie B sarà più difficile viste le richieste. Per adesso stiamo trattando il rinnovo. Se poi dovessero arrivare offerte importanti, le discuteremo".

S.D.