Calciomercato Roma, la dirigenza 'studia' un eventuale sostituto di Spalletti

13/03/2017 13:24

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI SOSTITUTO - La vittoria sul campo del Palermo ha leggermente tranquillizzato le agitate acque di casa Roma. Dopo aver 'perso la rotta' per via delle tempeste scatenatesi a causa delle sconfitte contro Lazio (Semifinale andata Coppa Italia), Napoli (Campionato) e Lione (andata degli ottavi di finale dell'Europa League), la ciurma agli ordini di Luciano Spalletti sembra aver ritrovato la giusta via.

Ma i dubbi restano, vista - con tutto il rispetto possibile - la poca attendibilità del 'test' rosanero, ostacolo di certo non insormontabile, specie per una formazione che ambiva a conquistare lo scudetto. Ecco dunque, che continuano a riecheggire le parole del presidente James Pallotta, poco contento dello stato di forma della squadra e dello scarso turnover. Dichiarazioni che alimentano i rumors di calciomercato, gettando ombre sul futuro in giallorosso del tecnico di Certaldo, in scadenza il prossimo giugno o possibile obiettivo della Juventus, qualora Massimiliano Allegri decida di accettare la corte dell'Arsenal.

Calciomercato Roma - Spalletti lontano dal rinnovo, la dirigenza valuta le alternative: Montella, Di Francesco e Gasperini

Se poi si aggiungono le parole di ieri dello stesso Spalletti ("Se io perdo altre due partite e non finisco questa stagione è perché mi mandano via"), il quadro è completo e di certo poco rassicurante. Ecco perché la dirigenza del club di Trigoria si sta già guardando intorno, ragionando in vista di un possibile divorzio con l'allenatore toscano a giugno, per il quale il rinnovo - ad oggi - sembra davvero tutt'altro che scontato.

Tra i maggiori candidati a rilevare la guida tecnica della Roma, figurano in primis due ex giallorossi, ovvero Eusebio Di Francesco e Vincenzo Montella. Il primo, dopo anni di ottimi risultati, sembra essere arrivato alla fine del suo ciclo al Sassuolo e potrebbe lasciare i neroverdi a fine stagione, nonostante un contratto fino al 2019; l' 'aeroplanino' invece, ha vissuto una stagione con alti e bassi nel Milan e ancora non è chiaro se la nuova proprietà cinese dei meneghini, intenda confermarlo (ha un contratto per un altro anno). Un altro nome circolato, è quello di Gian Piero Gasperini che, eccezion fatta per l'ultima disastrosa gara contro l'Inter, ha stupito con la sua Atalanta. Ma il 59enne di Grugliasco sembra un obiettivo difficile, in quanto sarebbe prossimo a rinnovare il suo contratto con la 'Dea'. Il calciomercato Roma, potrebbe quindi essere incentrato innanzitutto sulla ricerca del nuovo trainer.

F.S.