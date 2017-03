Napoli, Reina avverte la Juventus: "Troveranno una bolgia!"

13/03/2017 12:00

NAPOLI REINA / Il sito del 'Corriere dello Sport' riporta alcune dichiarazioni del portiere del Napoli Pepe Reina, che suonano come un 'avvertimento' per la Juventus, rivale dei partenopei in Coppa Italia: "Troveranno qui una bolgia. Noi, adesso, dobbiamo concentrarci sull’Empoli. Bisogna reagire dopo la sconfitta con il Real Madrid e noi lo abbiamo fatto con personalità, con carattere, dimostrando di avere qualità importanti, di essere maturi. E poi: tre punti e nessun gol subìto".

S.D.