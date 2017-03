Viareggio Cup 2017, il via lo dà Bernardeschi: ecco i talenti da seguire

13/03/2017 11:28

VIAREGGIO CUP 2017 / Oggi, lunedì 13 marzo 2017, prende il via ufficialmente l'edizione 2017 della Viareggio Cup, la tradizionale competizione calcistica dedicata alle formazioni Primavera. A leggere il giuramento nella cerimonia d'apertura sarà la stella della Fiorentina Federico Bernardeschi.

Le partite in programma oggi sono Juve-Dukla Praga, Toronto-Maceratese, Athletic Union-Ascoli, Atalanta-Osasco, Abuji-Ancona, Empoli-Zenit, Inter-Pas Giannina, Liac New York-Spal, Bologna-Psv, Sassuolo-Pisa.

Ecco tutti i gironi:

GRUPPO A

Girone 1: Juventus, Dukla Praga (Repubblica Ceca), Toronto (Canada), Maceratese.

Girone 2: Atalanta, Osasco (Brasile), Abuja (Nigeria), Ancona.

Girone 3: Empoli, Zenit San Pietroburgo (Russia), Athletic Union (Stati Uniti), Ascoli.

Girone 4: Inter, Pas Giannina (Grecia), L.I.A.C. New York (Stati Uniti), Spal.

Girone 5: Bologna, Psv Eindhoven (Olanda), Sassuolo, Pisa.

GRUPPO B

Girone 6: Napoli, Camioneros (Argentina), Rappresentativa Serie D, Bari.

Girone 7: Milan, Belgrano (Argentina), Ujana (Repubblica Democratica del Congo), Spezia.

Girone 8: Fiorentina, Cai (Argentina), Garden City Panthers (Nigeria), Perugia.

Girone 9: Genoa, Bruges (Belgio), Cagliari, Parma.

Girone 10: Torino, Rijeka (Croazia), Cortuluá (Colombia), Reggiana.

Calciomercato, i talenti da seguire alla Viareggio Cup

La Viareggio Cup è tradizionalmente la vetrina dove i migliori talenti italiani e non possono mettersi in mostra. Quest'anno, i riflettori degli addetti ai lavori saranno puntati in particolar modo sull'attaccante Pietro Pellegri del Genoa (classe 2001), su Moise Kean della Juventus (classe 2000, impegnato in nazionale durante la fase a gironi), sul figlio d'arte Simone Birindelli del Pisa (terzino destro classe 1999), su Riccardo Scamacca del Sassuolo, Dante Rigo del Psv (centrocampista classe 1998 del Psv).

S.D.