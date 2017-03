DIRETTA Serie A, Lazio-Torino: le formazioni ufficiali, segui la cronaca LIVE

13/03/2017 19:45

DIRETTA SERIE A LAZIO TORINO - E' Lazio-Torino, di scena all'Olimpico di Roma, l'ultimo match in programma per la 28esima giornata della Serie A. I biancocelesti di Simone Inzaghi ospitano i granata di Sinisa Mihajlovic con un solo obiettivo: vincere. La sconfitta del Milan contro la Juventus e, soprattutto, le parallele vittorie di Roma, Inter e Napoli, costringono i capitolini a non commettere passi falsi per rimanere agganciati al treno di testa. Oltre al fattore campo, il club di Formello può contare sui numeri: 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare e ben 3 successi e due pareggi negli ultimi 5 scontri diretti contro i granata. Ma attenzione al 'Gallo' scatenato Belotti, intenzionato a vincere la classifica dei cannonieri del massimo campionato italiano di calcio.

FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (4-2-3-1): Strakosha; Basta, De Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia; F. Anderson, Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile. A disposizione: Vargic, Adamonis, Patric, Lukaku, Djordjevic, Crecco, Wallace, Keita, Bastos, L. Alberto, Lombardi, Murgia. Allenatore: Inzaghi.



Torino (4-3-3): Hart; De Silvestri, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Lukic, Baselli; Iturbe, Belotti, Ljajic. A disposizione: Padelli, Cucchietti, Molinaro, Castan, Acquah, Zappacosta, Maxi Lopez, Falque, Gustafson, Valdifiori, Boyè, Ajeti. Allenatore: Mihajlovic.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 70, Roma 62, Napoli 60, Inter 54, Lazio 53*, Atalanta 52, Milan 50, Fiorentina 45, Sampdoria 41, Torino 39*, Chievo 38, Udinese 33, Cagliari 31, Sassuolo 31, Bologna 31, Genoa 29, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.

* Una gara in meno

F.S