Calciomercato Juve, Galeone su Allegri: "Deve andare via, lo vedo bene all'Arsenal"

13/03/2017 11:11

CALCIOMERCATO JUVE GALEONE ALLEGRI / "Non so se è terminato il suo ciclo alla Juve. Gli ho detto che dopo aver vinto tanto bisogna dire “Basta”. E' giusto vivere anche avventure europee. Capisco che lasciare la Juve non è facile per nessuno, ma mi auguro che possa fare un'esperienza all'estero, lo vedrei bene in Inghilterra più che in Spagna, mentre non lo immagino in Germania. Qualche panchina si muove, il Psg pure potrebbe cambiare, bisogna attendere...”. Così Galeone, in un'intervista a 'Il Messaggero', ha parlato del futuro dell'allenatore livornese. Sotto contratto fino al 2018 con la società torinese, il manager bianconero resta tra i favoriti per l'eventuale post Wenger: "E' una società storica dove comanda Arsène. Dipenderà tutto dalla sua decisione. Per la tradizione che c'è lì, Max potrebbe fare una squadra giovane e divertente. Ci sono poi dei calciatori in grado di adattarsi bene al suo gioco. Potrebbero anche convincerlo a restare alla Juve, vediamo".

I.T.