I CRAQUE DEL MOMENTO - Sergio Ramos: l'uomo della provvidenza

Maurizio Russo

13/03/2017 16:30

SERGIO RAMOS REAL MADRID / La precoce eliminazione dalla Coppa del Re ha impedito al Real Madrid di sognare il suo primo Triplete. Ma le 'Merengues' possono comunque entrare nella storia del calcio in questa stagione se riusciranno a rivincere la Champions League. Un bis che, da quando è cambiata la formula della massima competizione europea per club, non è riuscito ancora a nessuno. Senza dimenticare che c'è da vincere anche entro i confini nazionali, visto che i 'blancos' hanno conquistato la loro ultima Liga spagnola addirittura cinque stagioni fa.

SCHEMA CHE VINCE NON SI CAMBIA - In cauda venenum dicevano i latini. E quel veleno porta il nome di Sergio Ramos. Da diverse annate a questa parte, quando c'è da togliere le castagne dal fuoco al Real Madrid, ci pensa il suo capitano. Dopo aver segnato nelle due finali di Champions League vinte nel 2014 e 2016, il difensore spagnolo si è ripetuto a inizio stagione in Supercoppa Europea contro il Siviglia e, nell'ultima settimana, ha fatto valere la sua legge sia in campo internazionale che in patria, meritando l'appellativo di craque del momento. Lo schema è sempre lo stesso: calcio d'angolo battuto da Kroos e incornata vincente di Sergio Ramos. A farne le spese è stato prima il Napoli, che ha visto sfumare la rimonta in Champions con due colpi di testa dell'ex Siviglia, poi il Betis che sognava di portare via un punto dal 'Santiago Bernabeu' in campionato.

Calciomercato, Sergio Ramos sogno proibito di Juventus e Mourinho

Forte di un contratto in essere fino al 2020 Sergio Ramos, che a fine mese compirà 31 anni, dovrebbe terminare la sua carriera al Real Madrid. Eppure non sono mancate voci di calciomercato circa un suo possibile addio, con il presidente Perez che dopo l'infortunio di inizio stagione, stava pensando di ringiovanire il reparto e di liberarsi di un ingaggio da 10 milioni di euro. Tra i club che si erano subito interessati alla situazione c'erano la Juventus ed il Manchester United. Ma ad oggi appare improbabile che le 'Merengues' possano privarsi del loro uomo della provvidenza.