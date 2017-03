Napoli, nuova dimostrazione d'amore: una statua per Maradona

13/03/2017 10:30

NAPOLI MARADONA STATUA / L'amore di Napoli per Maradona è qualcosa di innegabile e, come riportato da 'Il Mattino', la piazza è pronta a una nuova dimostrazione d'affetto.

Si tratta della realizzazione di una statua in suo onore, che potrebbe essere finanziata da una campagna di crowdfunding, generata da Meridonare, con il sostengo della Fondazione Banco di Napoli.

A giugno Maradona dovrebbe ricevere la cittadinanza onoraria e in quell'occasione, pronto a raggiungere il 'San Paolo' per un evento in suo onore, potrebbe anche fare un salto nelle strade ad ammirare la propria raffigurazione.

L.I.