Calciomercato Juventus, l'annuncio di Khedira: "Andrò negli USA ma..."

13/03/2017 10:19

CALCIOMERCATO JUVENTUS KHEDIRA / Il centrocampista della Juventus Sami Khedira, nel corso di un'intervista concessa al quotidiano 'La Repubblica', ha svelato il suo futuro: "Andrò in America, ma non adesso. Voglio giocare ad alto livello per diversi anni ancora. Voglio vincere la Champions, voglio difendere il titolo mondiale con la Germania e tutto questo non sarebbe possibile andando in Usa o in Cina. Tra l'altro, guadagno bene anche qui".

OBIETTIVI - "E' un dovere provare a fare il Triplete, potrebbe essere la stagione buona. In campionato siamo messi bene, in Coppa Italia anche. Per vincere la Champions League servono stabilità ma anche forma e fortuna perché è una combinazione di fattori. Di sicuro la qualità c’è, come lo spirito di squadra".

S.D.