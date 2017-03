Calciomercato Inter, futuro Pioli: i tifosi hanno deciso

13/03/2017 10:04

CALCIOMERCATO INTER PIOLI / La perentoria vittoria per 7 a 1 contro l'Atalanta potrebbe rappresentare la svolta per il futuro dell'allenatore dell'Inter Stefano Pioli: durante la partita, i tifosi nerazzurri si sono schierati apertamente col tecnico intonando il coro "Noi vogliamo Stefano Pioli". Il gruppo Suning sta meditando un cambio di guida tecnica per il futuro, con Conte e Simeone principali obiettivi per la panchina. L'Inter ha effettuato un sondaggio anche per Allegri.

"Mi sono emozionato sentendo lo stadio cantare 'Noi vogliamo Stefano Pioli'. Mi ha fatto piacere, ma sono riuscito a rimanere lucido perché non volevo che la squadra smettesse di giocare" il commento di Stefano Pioli.

S.D.