Calciomercato Lazio, il nome giusto per il reparto avanzato? Ramselaar!

13/03/2017 10:56

CALCIOMERCATO LAZIO RAMSELAAR - E' ora di pensare al futuro in casa Lazio. Il sempre più probabile addio di Keita Baldé Diao, che ad oggi non sembra per nulla intenzionato a rinnovare il suo contratto (in scadenza il 30 giugno del 2018), impone ai dirigenzi biancocelesti di lavorare alcremente sul calciomercato per individuare un valido sostituto per il reparto avanzato. In questo senso, il direttore sportivo del club di Fomello, Igli Tare, sta valutando diversi interessanti profili sul panorama internazionale. L'idea, ormai sempre più diffusa, è quella di portare nella Capitale un calciatore giovane e di qualità, che possa ricoprire più ruoli. Inizialmente si era parlato della possibilità Manolo Gabbiadini. Poi, ecco che per il calciomercato Lazio è spuntato l'elemento che potrebbe proprio fare al caso...

Calciomercato Lazio, Keita si allontana: si pensa a Ramselaar del PSV per il reparto avanzato

Secondo gli ultimi rumors infatti, il club del presidente Claudio Lotito, avrebbe messo gli occhi sul 20enne trequartista del PSV Eindhoven, Bart Ramselaar. Ramselaar, legato al club dei 'Boeren' (letteralmente i 'contadini') per altri quattro anni (l'accordo sottoscritto scadrà infatti soltanto nel giugno del 2021), è già nel giro della nazionale maggiore olandese nella quale ha esordito il 9 novembre 2016 nell'amichevole Olanda-Belgio finita 1-1. Piede discretamente educato ed una eccellente duttilità tattica che gli consente di giocare anche come ala e, all'occorrenza, come centrocampista centrale, Ramselaar farebbe davvero comodo alla Lazio, specie qualora partisse appunto Keita. L'unico problema potrebbe derivare dall'interesse del Bayern Monaco di Carlo Ancelotti. Il PSV valuta il cartellino del suo 'gioiellino' intorno ai 7-8 milioni di euro ma la corsa a due tra 'Bavaresi' e capitolini, potrebbe spingere i biancorossi ad alzare le pretese.

F.S.