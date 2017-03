Inter, Materazzi: "Romagnoli è il mio erede. Arbitri? Situazione stucchevole..."

13/03/2017 09:54

INTER MATERAZZI JUVENTUS / Tante polemiche nelle ultime settimane di serie A, caratterizzate dalla sfida a distanza tra Juventus e Inter, per poi passare a quella con Napoli e Milan. Di questo e anche delle ultime news Inter ha parlato Marco Materazzi, intervenuto a 'Radio Uno'. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Mi sono divertito molto con l'Inter che ha dimostrato d'essere una grande squadra, mettendo subito in discesa la gara contro una diretta concorrente per l'Europa".

POLEMICHE ARBITRALI - "E' stucchevole la situazione, dal momento che la direzione è unica. Ci si stanca anche a parlarne. Milan? Perdere così fa male, forse avrebbero preferito subire gol su una grande giocata di Higuain. Massa era lontano dall'azione. L'arbitro di porta avrebbe potuto aiutarlo maggiormente".

INTER - "Dove rafforzarsi? Andrebbe chiesto a Pioli. Forse manca un po' di personalità, anche se la base c'è. Ora c'è anche chi sta dimostrando il proprio valore, come Kondogbia. Detto questo, la Juventus era avanti di 10 anni, quattro anni fa. Ora si ritrova con 6 scudetti e merita d'essere prima, al di là delle polemiche. Tutto questo lo ottieni perché programmi. All'Inter manca la continuità dalla prima giornata. Se dovessero continuare come oggi, si potrebbe lottare per il titolo nella prossima stagione".

Inter, dal futuro di Pioli alle parole di Buffon: il pensiero di Materazzi

PIOLI - "Soltanto il tempo potrà dare un giudizio su di lui. Ha di certo dimostrato di poter stare all'Inter e d'esserne tifoso. Ad oggi ha fatto un grandissimo lavoro e dico che si è conquistato un'altra chance".

INDIA - "E' un terreno vergine, con un calcio in evoluzione. Il calcio non è di certo al livello del nostro ma si può imparare. Vedo difficile allenare in Italia. Direi sempre la mia e oggi è difficile. Dovrei snaturarmi".

MOURINHO - "Da interista mi auguro che torni all'Inter".

BUFFON - "Certe parole andavano estrapolate dal contesto. E' una persona intelligente e voglio credere che non possa aver detto certe cose in maniera diretta. Mi auguro certe polemiche finiscano ma una tregua tra Juventus e Inter la vedo difficile. E' qualcosa che può starci, almeno fin quando resta sul terreno di gioco".

ITALIA - "Ci sono giovani bravi e soprattutto c'è la voglia di farli giocare. Questo mi fa ben sperare per il futuro azzurro. Mio erede? Mi piace Romagnoli".