Calciomercato Milan, Donnarumma ha deciso: arriva la firma

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Donnarumma pare finalmente aver preso la propria decisione, la firma con il Milan ci sarà. Come precisato da Raiola nelle scorse settimane, alla fine sono sempre i calciatori a decidere e, stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il portiere campano sembra proprio aver scelto ancora i colori rossoneri.

Servirà di certo fare chiarezza sul futuro della società, scoprendo i programmi della nuova dirigenza cinese ma, nelle prossime settimane, potrebbe giungere la tanto attesa prima firma del contratto da maggiorenne, prolungando l'accordo con il Milan, che attualmente prevede una scadenza nel 2018. La prospettiva è quella di allungare la scadenza fino al 2020, con un ingaggio da top player pari a 2 milioni di euro.

Una firma che, quando ci sarà, tutelerà il Milan, evitando un'eventuale beffa. Non si tratterà però di un accordo definitivo, dal momento che Raiola e Donnarumma vorranno le necessarie garanzie per il futuro prossimo. Dopo la sfida contro la Juventus, nella rabbia generale dell'ambiente rossonero, Gigio ha dimostrato ancora una volta il proprio attaccamento ai colori rossoneri. Bacio allo stemma in casa della società italiana che ne vorrebbe fare il successore di Buffon.

Con i giusti investimenti dunque la storia tra Donnarumma e il Milan potrebbe proseguire, per la felicità degli amanti di un calcio ancora romantico.

