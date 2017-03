Chelsea, doppio colpo per il futuro: giovanissimi talenti nel mirino!

14/03/2017 03:20

CALCIOMERCATO PREMIER CHELSEA - Attenzione ai dettagli, vuol dire anche programmazione. Antonio Conte sta facendo un ottimo lavoro al Chelsea e sembra intenzionato ad occupare l'alta classifica della Premier League, anche negli anni a venire. Per farlo, è importante individuare nuovi elementi da inserire progressivamente in rosa. Non stupisce dunque che il tecnico italiano, di concerto con il club, stia lavorando per portare a Londra due giovanissimi talenti.

Secondo quanto riferito dal tabloid britannico 'Mirror' infatti, il 15enne centrocampista dei Rangers, Billy Gilmour e il 16enne attaccante dell'Ajax, Daishawn Redan, sono entrambi finiti nel mirino dei 'Blues'. Per Gilmour - indicato come il miglior talento prodotto dal calcio scozzese nell'ultimo ventennio - la trattativa sembra già prossima alla conclusione; per Redan invece, c'è ancora da lavorare: Manchester City e United sono in agguato e sperano di potersi inserire.

F.S.