Calciomercato Roma, addio Napoli: Duvan Zapata può essere il vice Dzeko?

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

13/03/2017 08:50

CALCIOMERCATO ROMA NAPOLI DUVAN ZAPATA / Il prossimo mercato Roma dovrà concentrarsi sulla conferma di alcune pedine chiave della rosa di Spalletti, dalla difesa al centrocampo, fino all'attacco. Soprattutto però, dopo i tentativi mancati a gennaio, sarà fondamentale per i giallorossi allungare la propria panchina, offrendo al tecnico delle valide alternative.

In un periodo in cui la Roma si è ritrovata a dover gestire un difficile calendario, tra serie A, Coppa Italia ed Europa League, i limiti della propria panchina sono stati evidenziati con forza, con due sconfitte pesanti come quelle contro Napoli e Lione. Contro gli azzurri è risultato evidente come servisse un ricambio di forze, soprattutto a centrocampo, così da garantire uno scatto differente alla manovra giallorossa, in parte offerto da Perotti contro un Hysaj in condizioni precarie. Dalla sua invece il Napoli aveva un'ampia scelta tra Rog, Zielinski, Diawara, Jorginho, Hamsik e Allan, al di là dei noti problemi difensivi, tornati a galla nel finale.

Proprio dal Napoli però potrebbe giungere un rinforzo per l'attacco di Spalletti. Si tratta di Duvan Zapata, belva possente, scattante all'esterno dell'area e in grado di farsi rispettare tra i centrali avversari.

Calciomercato Roma, Duvan Zapata è l'ideale vice Dzeko

Poco spazio al Napoli per Duvan Zapata, che tornerà quest'estate dal prestito biennale all'Udinese. Con un Mertens in forma smagliante, in grado di garantire l'apporto annuale di gol di una prima punta da top club, ma soprattutto con Milik e Pavoletti e battersi per un posto da titolare, il colombiano farebbe di certo fatica.

A 25 anni, la prossima stagione dovrà essere quella della definitiva consacrazione nel nostro campionato, dopo 16 gol in due di Napoli, giocando alquanto poco, 8 reti lo scorso anno in bianconero, nonostante un lungo infortunio, e altrettanti in questa stagione, non ancora conclusa.

Si è fatto rispettare contro i suoi ex compagni, che ancora ricordano la funesta sfida di Udine del passato campionato, così come contro la Juventus, sfuggendo di prepotenza a Bonucci. Ha una buona capacità di dribbling, uno scatto deciso sui 30 metri e soprattutto una forza fisica invidiabile. Alla Roma potrebbe accettare la panchina, a patto d'essere la prima scelta dietro Dzeko.

Spalletti potrebbe così ritrovarsi un'ottima alternativa, potendo far riposare l'ex City senza dover rinunciare a un certo peso in attacco. Inoltre con un attaccante come Duvan potrebbe proporre una manovra offensiva differente dal solito, avendo una prima punta in grado di giocare anche al di fuori dell'area di rigore.