Calciomercato Juventus, assalto Real a Dybala: doppia contropartita sul piatto

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

13/03/2017 08:09

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Il Real Madrid non molla la presa su Paulo Dybala, nonostante la 'Joya' abbia praticamente annunciato il rinnovo del contratto con la Juventus ("Ho dato la parola alla società che voglio continuare: dopo la sosta ci saranno novità, ma non dipende solo da me").

Secondo quanto scrive in Spagna 'Diario Gol', il presidente Florentino Perez è intenzionato a mettere sul tavolo delle trattative i cartellini di Isco e Mateo Kovacic, due centrocampisti da tempo nel mirino della Juventus.