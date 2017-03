Calciomercato Inter, da De Vrij a Sanchez: 150 milioni da Suning

13/03/2017 08:01

CALCIOMERCATO INTER DE VRIJ SANCHEZ / Una vittoria esaltante contro l'Atalanta che rilancia le speranze Champions dell'Inter di Pioli, che spera di vincerle tutte, trovando sulla strada qualche punto perso dal Napoli. Dopo un inizio di stagione poco convincente, tra l'addio di Mancini e l'arrivo di De Boer, il tifo nerazzurro è ora compatto e pronto a spingere la squadra verso un'incredibile risalita. Soprattutto però è pronta Suning a fare la propria parte. Dopo i 140 milioni di euro spesi tra cartellini e obblighi di riscatto fissati, la prossima sessione di mercato potrebbe portare a un altro ricco investimento da 150 milioni di euro. Per competere con le grandi d'Europa è necessario avere in rosa giocatori in grado di fare la differenza in ogni momento, dei veri top player.

Sul fronte difensivo sarebbero tanti i nomi che fanno gola ai nerazzurri, con Manolas, Marquinhos, Koulibaly e Felipe sull'ampia lista di Ausilio. La stima dei loro cartellini è però decisamente elevata e, per mettere a segno un colpo in grado di conciliare le necessità del club e le preferenze di Pioli, si potrebbe virare su De Vrij. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', il centrale della Lazio ha la stima del tecnico, che lo ha già allenato, ma soprattutto un contratto in scadenza nel 2018, che rappresenta una forte tentazione di mercato.

Un nuovo acquisto arriverà inoltre sugli esterni, con l'Inter che spera di portare a Milano Rodriguez del Wolsfburg, nonostante venga valutata eccessiva la clausola rescissoria da 22 milioni di euro. Sul fronte mancino è Alaba il vero sogno, anche se strapparlo al Bayern è ad oggi un'utopia. Valutati con attenzione i profili di Darmian, Vrsaljko ed Henrichs. Dopo il colpo Gagliardini infine pare difficile ipotizzare un grande acquisto a centrocampo, con l'Inter che potrebbe conservare risorse per il reparto offensivo. Si osserva con attenzione lo sviluppo della vicenda Sanchez, seguito anche dalla Juventus, così come Berardi e Bernardeschi. I due club potrebbero fronteggiarsi ripetutamente quest'estate, con Ausilio che ha però ribadito il proprio apprezzamento anche per Muriel e Schick. Tante le piste da vagliare per una società che non esclude a priori nessuna pista, neanche quella Griezmann, che ha una clausola da 100 milioni di euro, in attesa di capire se possa esserci un reale spiraglio.

L.I.