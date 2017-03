Calciomercato Juventus, da Douglas Costa a Bernardeschi: Marotta prenderà un esterno

13/03/2017 07:44

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA BAYERN MONACO / Il cambio di modulo operato da Allegri cambia i piani di mercato della Juventus. Il 4-2-3-1 proposto offre maggior aggressività in campo, con equilibrio scaturito dalla costante pressione posta sulle spalle degli avversari.

Allo stato attuale però i bianconeri si ritrovano con molti centrocampisti e pochi esterni, adattando Mandzukic sulla fascia. Per questo motivo Marotta è al lavoro per individuare il giusto esterno offensivo per la nuova stagione e, come riportato da 'Tuttosport', Douglas Costa rappresenterebbe l'ideale top player da aggiungere a questa rosa.

A prescindere da quale sarà la decisione di Mandzukic sul proprio futuro, il mercato della 'vecchia signora' porterà a Torino un nuovo esterno, per il quale è stata stilata un'ampia lista. Al suo interno c'è anche il nome di Di Maria del Psg e, così come per Costa, la cifra del cartellino si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro.

Più che l'investimento da effettuare sarà difficile convincere i rispettivi club a privarsi di uno dei propri gioiellini. Gli ottimi rapporti con il Bayern Monaco, favoriti dalle svariate recenti trattative, lascerebbero pensare a una pista tedesca più 'semplice' da percorrere. In Francia invece non è stato mai del tutto digerito l'affare Coman ma, dopo la sconfitta storica di Barcellona, una certa aria di smobilitazione è inevitabile.

La lista però, come detto, è decisamente ampia, con nomi come Sanchez al suo interno, così come alternative italiane, che rispondono ai profili di Berardi e Bernardeschi.

L.I.