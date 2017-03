LA MOVIOLA DI CM.IT: Dubbi sul mani di De Sciglio, regolare il gol di Netorovski

Emiliano Forte

13/03/2017 07:15

MOVIOLA, DE SCIGLIO NESTOROVSKI / MILANO – La 28esima giornata si apre con Juventus-Milan, il grande classico del nostro campionato deciso dal contestatissimo rigore di Paulo Dybala in pieno recupero. La decisione presa da Massa di sanzionare il mani di De Sciglio sul cross di Lichtsteiner quando stavano finendo gli ultimi secondi di extratime ha scatenato l’ira di giocatori rossoneri che hanno continuato a protestare platealmente dopo il triplice fischio. Un’azione sulla quale si discuterà molto anche in futuro e probabilmente non basteranno filmati e fermi immagine per arrivare ad una ‘sentenza’ che metta tutti d’accordo. Il weekend va decisamente meglio ad Orsato che impegnato nell’altro grande appuntamento di giornata, il derby Genoa-Sampdoria, sfodera una prestazione convincente in cui non si segnalano episodi contestati o presunti torti arbitrali. In Napoli-Crotone da rivedere l’azione che porta al secondo rigore concesso da Mariani agli azzurri. Al Barbera la Roma batte 3-0 il Palermo ma nei primi minuti i rosanero si vedono annullare da Rocchi la rete del momentaneo 1-0.

JUVENTUS-MILAN 2-1, arbitro Massa 5,5 – Match ricco di spunti per i moviolisti; il primo dopo 8 minuti quando Dybala in area rossonera viene toccato sul piede d’appoggio da Zapata con Massa che lascia correre. L’azione prosegue con Pjaca che arriva sul pallone e calcia senza precisione. Dalle immagini è evidente l’intervento di Zapata che sulla sterzata di Dybala sgambetta l’argentino impedendogli di arrivare sul pallone; ci stava il penalty. Alla mezz’ora la Juventus passa in vantaggio con Benatia che su invito di Dani Alves ha la libertà di controllare e calciare a rete da distanza ravvicinata. Il replay conferma la posizione regolare del centrale marocchino tenuto in gioco da Romagnoli. Al 38esimo Deulofeu al limite dell’area bianconera si lascia cadere senza subire fallo e viene giustamente sanzionato dal direttore di gara con un giallo per simulazione. Sul finire della prima frazione di gioco arriva il pari del Milan con Bacca che scatta sul filo del fuorigioco e batte Buffon in uscita. Dal fermo immagine il colombiano al momento dell’assist di Deulofeu sembra davanti a tutti per una questione di centimetri. In ogni caso si tratta di un fuorigioco quasi impossibile da vedere a velocità normale anche per l’assistente di Massa che tra l’altro era leggermente in ritardo sull’azione. Nessun dubbio sull’espulsione di Sosa che nei minuti finali guadagna due gialli per i falli su Dybala e Asamoah. Si arriva quindi al finale incandescente di Juve-Milan quando Massa concede 4 minuti di recupero più altri 30 secondi per l’espulsione di Sosa. Proprio durante gli ultimi 30 secondi i bianconeri tentano l’assalto finale alla porta di Donnarumma prima con Higuain poi, sulla respinta del portiere milanista, con Lichtsteiner che dal limite destro dell’area crossa verso il centro. All’iniziativa dello svizzero si oppone De Sciglio che devia il pallone in angolo toccando con un braccio. Massa dopo una breve consultazione con l’addizionale Doveri fischia il rigore per i bianconeri sanzionando il tocco di De Sciglio. Dalle immagini al rallenty si vede chiaramente il braccio largo ed il tocco del difensore rossonero anche se la distanza tra i due è minima. Episodio controverso rispetto al quale il direttore di gara ha deciso di sanzionare l’aumento del volume provocato dal braccio staccato dal corpo di De Sciglio.

GENOA-SAMPDORIA 0-1, arbitro Osato 6,5 – Prestazione degna della sua reputazione per Orsato che si conferma su ottimi livelli anche in una gara sentitissima come il derby di Genova. Personalità e grande sicurezza che il fischietto di Schio garantisce per tutti i 90 minuti durante i quali fa buon uso dei cartellini senza dover prendere decisioni particolarmente complicate.

SASSUOLO-BOLOGNA 0-1, arbitro Valeri 5 – E’ il minuto 37 quando Duncan potrebbe dar vita ad un’azione d’attacco neroverde quando Veleri lo ferma per un fuorigioco che non c’è. Al 58esimo arriva la rete che decide la sfida di Mattia Destro partito da posizione regolare sull’assist di Dzemaili. Poco dopo il Bologna ha l’opportunità di raddoppiare con Di Francesco: l’attaccante rossoblu va a segno ma il gioco era già stato interrotto da Valeri per un offside che in realtà non c’era. Nel complesso tanti, troppi i cartellini estratti dall’arbitro della sezione di Roma in una gara tutt’altro che cattiva.



NAPOLI-CROTONE 3-0, arbitro Mariani 6,5 – Dopo 31 minuti Insigne viene messo giù da Sampirisi in area di rigore con Mariani che giustamente assegna il rigore ai padroni di casa. Nella ripresa, al 66esimo, altro penalty per il Napoli per un contatto decisamente meno evidente tra Hamsik e Dussenne. Rivedendo l’azione il capitano del Napoli si lascia cadere senza fare troppi complimenti dopo un tocco che sembra lieve. Per Mariani l’intervento di Dussenne sbilancia lo slovacco ed indica il dischetto. Da analizzare nell’azione anche la posizione dello stesso Hamsik con il guardalinee che non vede il fuorigioco del numero 17 azzurro. Rischia grosso Rog nel corso del minuto 52 quando commette fallo su Crisetig rischiando il secondo giallo. Mariani non lo sanziona e lo grazia.

CHIEVO-EMPOLI 4-0, arbitro Giacomelli 6 - Risultato netto e mai in discussione al Bentegodi con Giacomelli praticamente mai messo in difficoltà da episodi dubbi. Primo e unico ammonito della gara Diousse autore di un fallo tattico nel corso della ripresa.

PESCARA-UDINESE 1-3, arbitro Celi 6 - Impegno agevole per il direttore di gara che garantisce puntualità ed equità di giudizio senza dover mai prendere decisioni difficili.

INTER-ATALANTA 7-1, arbitro Irrati 5,5 – Sullo 0-0 gli ospiti chiedono la massima punizione per un pallone intercettato con un braccio da D’Ambrosio. Secondo Irrati non ci sono gli estremi per il calcio di rigore ma i dubbi rimangono. Al quarto d’ora Icardi lanciato a rete viene steso da Toloi al limite dell’area; i padroni di casa chiedono il rosso ma il direttore di gara si limita ad ammonire l’atalantino graziandolo. Sugli sviluppi della punizione Icardi firma il vantaggio interista da posizione regolare. Il raddoppio nerazzurro arriva dal dischetto dopo il fallo di Berisha che stende Icardi in uscita. Irrati oltre ad indicare il dischetto ammonisce giustamente il portiere di Gasperini.

FIORENTINA-CAGLIARI 1-0, arbitro Gavillucci 5,5 - I viola protestano in due occasioni ed in entrambe chiedono il calcio di rigore. Il primo episodio risale al 21esimo quando Kalinic perde l’equilibrio lamentando una spinta di Bruno Alves. Per Gavillucci è tutto regolare anche se non è chiara l’entità del contatto. Altro penalty invocato dai viola nel corso del minuto 32 quando Vecino finisce a terra dopo una presunta trattenuta di Ionita. Gavillucci giustamente non concede il rigore visto che il contatto avviene a gioco fermo. Al massimo poteva starci una sanzione all’indirizzo di Ionita.

PALERMO-ROMA 0-3, arbitro Rocchi 5 – Episodio importante al quinto minuto quando sullo 0-0 il Palermo va in gol con Nestorovski. Rocchi annulla la rete per un fuorigioco dell’attaccante rosanero che lascia più di qualche dubbio. Sul lancio di Chochev Nestorovski scatta da posizione regolare ma Rocchi vede un tocco di Aleesami che di fatto mettere in fuorigioco la punta rosanero. Dalle immagini alla moviola il tocco non si percepisce dunque il gol andava convalidato.