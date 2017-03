Calciomercato Roma, Spalletti sul futuro: "Se perdo due partite..."

13/03/2017 01:04

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI / Futuro ancora incerto per Luciano Spalletti sulla panchina della Roma. Intervenuto al termine della vittoria giallorossa contro il Palermo, il tecnico ha spiegato: "Se io perdo altre due partite e non finisco questa stagione è perché mi mandano via - spiega a 'Premium Sport' - Abbiamo perso quattro partite su cinque e continuiamo a parlare di questo. La Roma è forte e deve fare risultato volta dopo volta. Gli ho fatto un favore a non rifirmarlo ancora e loro hanno gradito secondo me, perché visto come vanno le cose bisogna vivere alla giornata. Secondo voi il presidente è stato contento di cacciare l'allenatore dello scorso anno con ancora degli anni di contratto?".

M.D.A.