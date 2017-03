Juventus-Milan, la soluzione di Vialli: "Arbitri, fate così!"

13/03/2017 00:40

JUVENTUS MILAN VIALLI - Non si spengono le polemiche dopo il rigore concesso nel recupero alla Juventus nel big-match di venerdì contro il Milan. Gianluca Vialli ha una sua soluzione per evitare in futuro determinati episodi: "Io darei sempre fallo di mano, bisogna semplificare la regola e aiutare gli arbitri. Così si elimina la discrezionalità e tutto sarebbe più chiaro, evitando ogni polemica", ha sottolineato l'ex centravanti della Nazionale a 'Sky Sport'.



G.M.