Juventus-Milan, Bergomi sul rigore: "Vantaggio enorme per i bianconeri"

13/03/2017 00:26

JUVENTUS MILAN BERGOMI - Caos e polemiche dopo Juventus-Milan. Sul rocambolesco match dello 'Stadium' ha detto la sua anche Giuseppe Bergomi: "Non entro nello specifico del rigore, però la Juventus ha preso un vantaggio enorme dalla vittoria contro il Milan, sia a livello di classifica che per il morale. Pensate alla reazione della Roma di Spalletti alla vittoria della Juve nel finale di gara, con i giallorossi che avrebbero potuto accorciare in classifica e riaprire il campionato - ha spiegato l'ex capitano dell'Inter a 'Sky Sport' - Non me ne vogliano Roma e Napoli, ma la lotta scudetto ha bisogno della competitività di Milan e Inter. E credo che soprattutto i nerazzurri possano infastidire la Juve nei prossimi anni".

G.M.