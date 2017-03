Juventus-Milan, Mauro: "Bianconeri dominano, polemiche solo un pretesto"

13/03/2017 00:18

JUVENTUS MILAN MAURO - Non si spengono le polemiche dopo il rigore assegnato nel recupero alla Juventus nel match contro il Milan. Sul contestato episodio si è pronunciato Massimo Mauro: "Gli errori arbitrali vengono presi come pretesto dalle altre squadre, la Juventus sta dominando da anni e vince gli scudetti con 15-20 punti di vantaggio. Per questo le avversarie della Juve rimarranno sempre dietro ai bianconeri - ha detto l'ex giocatore e adesso opinionista Tv a 'Sky Sport' - E tutto questo dà ancora più forza alla Juventus. Io però il rigore contro il Milan non l'avrei dato né alla fine, né all'inizio. E' una regola sbagliata per me".

G.M.