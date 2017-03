Palermo-Roma, Diego Lopez: "Bene per dieci minuti, salvezza ancora aperta"

12/03/2017 23:32

PALERMO ROMA DIEGO LOPEZ / Al termine della sconfitta del Palermo contro la Roma, Diego Lopez ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi a 'Premium Sport': "Nel primo tempo abbiamo fatto bene per dieci minuti, poi abbiamo sofferto un po' i quinti e abbiamo cambiato passando al 5-3-2. Diamanti ha fatto bene, li abbiamo messi in difficoltà e poi abbiamo preso il secondo gol. Stavamo in partita, sono un po' arrabbiato perché abbiamo preso il terzo gol. Dobbiamo guardare sempre queste piccole cose che ci stanno mancando. Abbiamo partite importanti, come cquella con l'Udinese e quella col Cagliari. E' tutto aperto. Noi facciamo la corsa con l'Empoli anche perché giocheremo in casa contro di loro".

NESTOROVSKI - "Dobbiamo cercare di aiutare Nestorovski perché non possiamo pretendere che faccia gol da solo. Stiamo arrivando a fare giocate importanti ma bisogna far gol e migliorare subito. Abbiamo due partite importanti e non possiamo pretendere di andare avanti solo con Nestorovski".

FUTURO - "Io sono qui e la cosa importante è che il presidente stia parlando della salvezza. E' importante non parlare oltre questo campionato perché da qui dipende tutto. Voglio concentrarmi sulla salvezza".

M.D.A.