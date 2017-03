Liga, Real Madrid-Real Betis 2-1: Sergio Ramos ancora decisivo!

12/03/2017 23:20

REAL MADRID BETIS - Il Real Madrid ringrazia ancora una volta Sergio Ramos. Come nel match di Champions contro il Napoli, è sempre il capitano a togliere le castagne dal fuoco ai 'Blancos' segnando la rete decisiva a 9' dal termine nel posticipo di Liga con il Real Betis. In precedenza, Cristiano Ronaldo aveva pareggiato l'iniziale vantaggio degli andalusi con l'autorete di Navas. Il Real, complice il tonfo del Barcellona contro il Deportivo la Coruna, allunga a +2 in classifica sui rivali blaugrana con una partita ancora da recuperare.

Real Madrid-Real Betis 2-1

25' aut. Navas (B); 41' Ronaldo; 81' Sergio Ramos



CLASSIFICA: Real Madrid 62, Barcellona 60, Siviglia 57, Atletico Madrid 52, Real Sociedad 48, Villarreal 45, Athletic Bilbao 44, Eibar 39, Espanyol 39, Alaves 36, Celta Vigo 35, Las Palmas 32, Valencia 29, Betis 27, Malaga 26, Leganes 25, Deportivo la Coruna 23, Granada 19, Sporting Gijon 17, Osasuna 10.

G.M.