Roma-Palermo, Caressa: "Ecco la verità su Totti"

12/03/2017 23:04

ROMA PALERMO CARESSA TOTTI - Nessuno caso Totti-Spalletti. Fabio Caressa, giornalista di 'Sky Sport', ha raccontato un retroscena sul mancato ingresso in campo del capitano della Roma nel match vinto questa sera dai giallorossi in casa del Palermo: "Sgonfiamo e ridimensioniamo subito il caso, non c'è nessuna polemica perché giovedì a Lione ho incontrato Chivu che era lì per la Uefa, il quale mi ha raccontato che ha avuto un confronto con Totti e, alla domanda su quale fossero le sue condizioni, Totti gli ha risposto che aveva un po' di acciacchi e mal di schiena. Ho una fonte certa e poi Chivu lo abbiamo incontrato in occasione del match di Europa League", ha svelato Caressa nel post-partita del posticipo del 'Barbera'.



G.M.