12/03/2017 23:01

LIGUE 1 LORIENT PSG / Il Psg ritrova il sorriso dopo l'incubo 'Camp Nou'. La squadra di Emery ha battuto in trasferta il Lorient, in un match valevole per la 29a giornata di Ligue 1. Un autogol di Jeannot e la rete di Nkunku hanno deciso la partita che riporta i capitolini a tre lunghezze dal Monaco.

Lorient-Psg 1-2: 28' autogol Jeannot, 52' Nkunku, 68' Ciani.

M.S.