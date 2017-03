Inter, Gagliardini: "Ringrazierò sempre l'Atalanta. Partita perfetta"

12/03/2017 22:28

INTER ATALANTA GAGLIARDINI / Pomeriggio perfetto per l'Inter nella gara contro l'Atalanta. Gli uomini di Pioli sono riusciti ad imporsi con un umiliante 7 a 1. In rete è andato anche Gagliardini, che fino a pochi mesi fa era agli ordini di Gasperini. Il giovane centrocampista ha commentato la gara odierna su Instagram: "Una partita particolare, diversa dalle altre. Ringrazierò per sempre la squadra che mi ha fatto crescere e mi ha fatto diventare grande. La nostra partita perfetta, tutto è andato per il meglio e abbiamo portato a casa altri 3 punti importantissimi".

M.D.A.