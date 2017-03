Palermo-Roma, nuovo caso Totti-Spalletti?

12/03/2017 22:27

PALERMO ROMA TOTTI - Potrebbe 'scoppiare' un nuovo caso Totti in casa Roma. Il capitano giallorosso, nell'ultima parte di gara della trasferta di Palermo, sollecitato da Spalletti non è voluto entrare in campo come riportato da 'Sky Sport'. Il tecnico giallorosso si è girato verso la panchina chiedendo al numero 10 se volesse entrare negli ultimi 15' di partita, con Totti che gli ha risposto che non se la sentiva per via del mal di schiena. Al momento dell'episodio la Roma era in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di El Shaarawy e Dzeko.



G.M.