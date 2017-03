Punto Primavera, risultati 21a giornata: goleada Roma, tonfo Juve

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

CAMPIONATO PRIMAVERA / Si è disputata nel weekend la ventunesima giornata del Campionato Primavera 2016/2017. Rivivete ora assieme a Calciomercato.it le emozioni del weekend:

GIRONE A - Lazio in fuga nel Girone A: l'1-0 contro il Cesena porta i biancocelesti a +7 su Fiorentina (4-0 al Latina) e Sampdoria (bloccata sull'1a1 nella sfida contro il Milan). Alle spalle dei rossoneri, vincono Napoli (2-0 al Perugia) e Spal (2-1 al Trapani), che tengono viva la lotta playoff.

GIRONE B - La Juventus capolista del Girone B cade pesantemente in casa del Chievo: la formazione veneta batte con un perentorio 3-0 l'undici allenato da Fabio Grosso e avvicina i bianconeri ora distanti 5 punti in classifica. Al terzo posto c'è la coppia Sassuolo-Torino: i neroverdi conquistano un'importante vittoria ad Empoli per tre reti a due (in gol anche Scamacca e Adjapong), i granata superano agevolmente il Carpi (3-0).

GIRONE C - L'Inter di Vecchi rallenta la corsa, bloccata sul pari a Novara. Il pareggio a reti bianche in terra piemontese consente ad Atalanta e Roma di 'rosicchiare' punti alla capolista: gli orobici battono la Ternana grazie al rigore di Bolis, i giallorossi battono con un punteggio tennistico (6-0) la Salernitana (tripletta di Soleri). Netta anche la vittoria della Virtus Entella, quarta in classifica, contro il Pisa: 5-0, con doppietta di Mota Carvalho.

Campionato Primavera, risultati e classifiche 21a giornata

GIRONE A

NAPOLI-PERUGIA 2-0: 13' Gaetano, 64' De Simone

MILAN-SAMPDORIA 1-1: 24' Modric (M), 57' Balde (S)

FIORENTINA-LATINA 4-0: 61' Trovato, 66' Perez, 80' Valencic, 89' Sottil

LAZIO-CESENA 1-0: 23' N'Diaye

VERONA-SPEZIA 2-0: 61' Tupta, 90'+3' Buxton

SPAL-TRAPANI 2-1: 2' Vago (S), 10' Ubaldi (S), 43' Musso (T)

BRESCIA-VICENZA 0-2: 59' Yeboah, 90'+4' Carniato

CLASSIFICA: Lazio 49; Fiorentina, Sampdoria 42; Verona 41; Milan 40; Napoli 38; Spal 36; Cesena, Vicenza 26; Latina 22; Perugia 17; Spezia 13; Trapani 11; Brescia 9.

GIRONE B

ASCOLI-PESCARA 1-2: 3' e 71' Del Sole (P), 90'+2' Ventola (A)

BARI-UDINESE 1-2: 29' Halilovic (U), 71' Ondo (B), 78' Vasko (U)

CHIEVO-JUVENTUS 3-0: 13' Sbampato, 32' Ngissah, 71' aut. Kanoute

EMPOLI-SASSUOLO 2-3: 52' Zini An. (E), 58' Picchi (E), 68' Pierini (S), 71' Scamacca (S), 78' Adjapong (S)

AVELLINO-CITTADELLA 2-2: 40' aut. Crisci (A), 49' Rozzi (C), 61' Arciello (A), 90' rig. Dragone (A)

BENEVENTO-PRO VERCELLI 2-2: 45' Rosano (PV), 60' Goury (PV), 83' Donnarumma (B), 88' Fusco (B)

TORINO-CARPI 3-0: 16' D'Alena, 21' De Luca, 55' Berardi

CLASSIFICA: Juventus 49; Chievo 44; Sassuolo, Torino 42; Empoli 40; Udinese 32; Pescara 25; Bari, Carpi 24; Benevento 21; Cittadella, Pro Vercelli 20; Ascoli 17; Avellino 12.

GIRONE C

PALERMO-GENOA 0-3: 57' aut. Ponzi, 58' e 84' Zanimacchia

NOVARA-INTER 0-0:

VIRTUS ENTELLA-PISA 5-0: 10' Mota Carvalho, 22' Semprini, 33' Da Silva, 44' Castagna, 88' Mota Carvalho

BOLOGNA-CROTONE 1-1: 34' Okonkwo (B), 76' Pupa (C)

ROMA-SALERNITANA 6-0: 4' Pellegrini, 12' Valeau, 16' Soleri, 37' Tumminello, 59' e 80' Soleri

CAGLIARI-FROSINONE 3-0: 6' Pennington, 20' Camba, 71' Serra

TERNANA-ATALANTA 0-1: 28' rig. Bolis

CLASSIFICA: Inter 53; Atalanta 50; Roma 48; Virtus Entella 45; Genoa 42; Bologna 35; Novara 32; Palermo 28; Cagliari 23; Crotone 22; Ternana 15; Frosinone 14; Pisa 10; Salernitana 6.