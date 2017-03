12/03/2017 21:36

PALERMO ROMA / Il primo tempo al 'Barbera' si è chiuso con la Roma in vantaggio grazie alla rete di El Shaarawy. L'attaccante dei giallorossi - intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' - ha parlato al termine del primo tempo della sfida contro il Palermo: "Partita difficile - esordisce l'ex Monaco - Loro sono molto aggressivi ma dobbiamo vincere questa gara sia per la classifica che per il morale".

M.S.