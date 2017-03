Lione-Tolosa, fenomenale Depay: magia da centrocampo!

12/03/2017 21:19

LIONE TOLOSA DEPAY - Il Lione continua a macinare gol e vittorie. Dopo il 4-2 alla Roma, altro poker quest'oggi dell'Olympique che ha travolto nel posticipo di Ligue 1 il malcapitato Tolosa. A fare la voce grossa è stato soprattutto Memphis Depay, inutilizzabile in Europa League: l'ex Manchester United è stato artefice di una spettacolare conclusione da centrocampo, che ha sorpreso il portiere ospite per la rete all'82' del definitivo 4-0. Un gol da applausi, per il terzo centro in campionato del talento olandese, sbarcato nel calciomercato invernale in Francia e cercato in precedenza anche da Roma e Milan.



G.M.