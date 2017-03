12/03/2017 20:56

LEICESTER SHAKESPEARE - Craig Shakespeare viene riconfermato sulla panchina del Leicester per il dopo-Ranieri. L'assistente del tecnico italiano - come ufficializzato quest'oggi - resterà sulla panchina del club campione d'Inghilterra fino al termine della stagione. Notizia che era un po' nell'aria, dopo le due vittorie in altrettante gare di Premier League ottenute dal 53enne allenatore.



G.M.