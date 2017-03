Palermo-Roma, Baccaglini: "Che passione! Ho il pallino del be gioco"

12/03/2017 20:42

PALERMO ROMA BACCAGLINI / Ci sarà anche Paul Baccaglini ad assistere a Palermo-Roma. Il nuovo presidente dei siciliani - intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' - ha parlato prima del calcio d'inizio del match del 'Barbera': "Ho il pallino del bel gioco ma secondo me bisogna fare bene un progetto e rispettarlo - esordisce il nuovo numero uno del club - Mi piace dare fiducia al gruppo e staff e puntare sulla continuità. Credo molto in una piazza importante come Palermo, piena di passione. Sono sceso in città per tastare il polso della città, i tifosi hanno tanta voglia".

M.S.