Palermo-Roma, Baldissoni: "Mi fido di Spaletti. Pallotta? Nessuno può dubitare..."

12/03/2017 20:25

PALERMO ROMA BALDISSONI / Prima del calcio d'inizio di Palermo-Roma ha parlato Baldissoni. Il direttore generale ha risposto così alle domande legate al turnover adottato da Spalletti: "Sono scelte che competono all'allenatore - ammette il dg ai microfoni di 'Premium Sport' - Le fa a seconda dell'avversario e dell'allenatore. Se fa giocare i titolari si dice che non fa turnover, se non lo fa si dice che lo fa per dare un segnale. Mi fido dell'allenatore che è bravissimo, se fa delle scelte c'è un motivo".

MOMENTO NO - "Se si perdono le partite si perde la possibilità di sbagliare ulteriormente, ma i giocatori forti è giusto che abbiano le pressioni e che rispondano con i risultati. Hanno tutti i mezzi per venirne fuori, siamo convinti che lo faranno".

PAROLE PALLOTTA - "Stava cercando di giustificare i suoi giocatori, lui parlava di benzina emotiva. Tante partite consumano risorse ed energie nervose e di adrenalina, i giocatori erano un po' svuotati. Non c'era alcun richiamo critico o aggressivo verso nessuno. Era serenissimo e rilassatissimo. Non penso che nessuno possa mettere in dubbio il suo pensiero".

M.S.