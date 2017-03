Napoli, De Laurentiis: "Scudetto? Gli striscioni parlano per me. Ecco quando batteremo il Real"

12/03/2017 19:51

NAPOLI DE LAURENTIIS / Il Napoli si mette alle spalle il ko contro il Real Madrid, battendo in campionato il Crotone 3-0. Il numero uno del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha parlato al termine del match, tornando a parlare della partita contro i 'Blancos' e della Juventus: "Quando uno gioca contro i campioni del mondo si può avere paura sia nelle gambe che nel cervello - si legge su 'gazzetta.it' - Sarebbe un atto di superbia quello di dire 'Possiamo battere il Real Madrid. Lo potremo fare quando anche noi riusciremo ad emergere dai calci piazzati: il Real è lì da sempre, il Napoli è stato costruito 12 anni fa. Lo scudetto? Ci sono degli striscioni che parlano in maniera più chiara di me..."

M.S.