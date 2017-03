Fiorentina, la piazza ha deciso: sostegno a Bernardeschi. Con Sousa è finita

12/03/2017 19:35

CALCIOMERCATO FIORENTINA SOUSA BERNARDESCHI / La Fiorentina vince contro il Cagliari all'ultimo respiro grazie a Nikola Kalinic, ma in città l'atmosfera non è comunque festosa. Altra prestazione opaca dei viola che contro i sardi si salvano solamente nel finale di gara, approfittando peraltro del legno colpito dall'attacco dei rossoblu. Fischi sonori, pesanti e critiche aperte a società, squadra ed allenatore. Proprio Sousa è stato tra i più bersagliati: il rapporto con gran parte del tifo di Firenze è oramai ai minimi storici e la separazione estiva sembra quasi inevitabile.

Da sottolineare il fortissimo disappunto del 'Franchi' al momento del cambio di Bernardeschi (fuori per far spazio a Badelj sullo 0-0). Altri fischi diretti al tecnico - non al fantasista viola - per la scelta di togliere uno tra i migliori in campo a gara ancora bloccata. Firenze ha oramai scelto: Sousa non è più un profilo gradito al pubblico dei 'Gigliati'.