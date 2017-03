12/03/2017 19:28

VAINQUEUR GARCIA / “Quando sono arrivato a Roma mi ha detto che potevo giocare qualche partita e lo ha fatto. Ora mi sta dando fiducia, andiamo d’accordo e spero continui così”. In un’intervista a ‘Telefoot’, Vainqueur ha parlato del suo allenatore, Rudi Garcia, ricordando anche la parentesi romana. Il centrocampista è in prestito in Francia, ma in estate potrebbe andare in Inghilterra.

