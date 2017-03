12/03/2017 19:24

NAPOLI CROTONE POSSESSO PALLA / Giornata da record per il Napoli di Maurizio Sarri. Contro il Crotone, gli azzurri hanno chiuso la partita con l'81% di possesso palla. Nessuno in Serie A - secondo quanto riportato da 'Opta' - è riuscito a fare meglio dal 2004/05 (anno in cui Opta ha iniziato a raccogliere questo dato).

M.S.