12/03/2017 19:06

LIGUE 1 LIONE TOLOSA / Prosegue l'ottimo stato di forma del Lione. L'avversario in Europa League della Roma, ha battuto in casa 4-0 il Tolosa, in un match valevole per la 29a giornata di Ligue 1. Lacazette e compagni si sono imposti grazie alle reti di Jallet, Cornet e alla doppietta di Depay. Fortunatamente per i giallorossi proprio quest'ultimo non potrà esserci all''Olimpico'.

Lione-Tolosa 4-0: 36' Jallet, 47' Cornet, 53' e 82' Depay

M.S.