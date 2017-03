Manchester United, in settimana colloquio con Lingard: il Tottenham ci prova

12/03/2017 18:49

MANCHESTER UNITED LINGARD - Già lo scorso gennaio, la stampa inglese parlava di un imminente rinnovo col Manchester United per Jesse Lingard. Ad oggi però, la 24enne ala inglese non ha ancora firmato. Un aggiornamento sulla trattativa, arriva dalle colonne del 'Mirror': secondo il tabloid britannico, il giocatore incontrerà in settimana la dirigenza dei 'Red Devils' per proseguire i colloqui. Il calciatore, sotto contratto fino al 2018, vorrebbe sottoscrivere un contratto di 5 anni (lo United ne offrirebbe per ora 4) ed avere un trattamento economico pari a quello degli altri top player della squadra. Intanto, sotto traccia, lavora il Tottenham, che spera di potersi inserire e strappare il giocatore ai rivali.

F.S.