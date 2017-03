12/03/2017 18:56

CALCIOMERCATO JUVENTUS N'ZONZI / Secondo quanto riportato dal 'Mirror', Chelsea e Manchester City sono in testa nella corsa per assicurarsi Steven N'Zonzi per la prossima stagione. La Juventus che continua a seguire la situazione in questo momento sarebbe un passo indietro per il centrocampista del Siviglia che peraltro - raccontano fonti spagnole - sarebbe anche nel mirino del Barcellona.

O.P.