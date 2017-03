Liga, Deportivo La Coruña-Barcellona 2-1: sbornia da Champions, assist al Real!

12/03/2017 18:25

LIGA DEPORTIVO LA CORUNA BARCELLONA 2-1/ Forse troppa euforia dopo la grande rimonta in Champions League ai danni del PSG: il Barcellona oggi è caduto contro il Deportivo. Un'altra squadra rispetto a quella di pochi giorni fa che adesso però regala punti preziosi al Real Madrid in campo questa sera: un ko molto pesante in prospettiva.

Deportivo La Coruña-Barcellona 2-1: 40' Joselu (D), 46' Suarez (B) 74' Bergantinos (D)

CLASSIFICA: Barcellona 60, Real Madrid 59, Siviglia 57, Atletico Madrid 52, Real Sociedad 48, Villarreal 45, Athletic Bilbao 44, Eibar 39, Espanyol 39, Alaves 36, Celta Vigo 35, Las Palmas 32, Valencia 29, Betis 27, Malaga 26, Leganes 25, Deportivo la Coruna 23, Granada 19, Sporting Gijon 17, Osasuna 10.